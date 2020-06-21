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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

ABD'de silahlı saldırı: En az 1 ölü

21 Haziran 2020, Pazar 12:38
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, en az 11 kişi yaralandı.

Minneapolis Emniyet Teşkilatı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede bulunan 12 kişinin yara aldığı ve aralarından birinin öldüğü açıklandı. Polis, bölge sakinlerinden hadisenin meydana geldiği alandan uzak durmalarını istedi.

Yetkililerden olaya dair, ölen şahsın kimliği ve gözaltı olup olmadığı gibi ayrıntılar henüz gelmedi.

Sosyal medyada, olay yerinden çekildiği öne sürülen fotoğraflarda bir tiyatro binası ile dükkan camlarının kurşunların hedefi olduğu, videolarda ise bağrışmaların yaşandığı, yerde yatan yaralılar olduğu görüldü.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, silahlı saldırı
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