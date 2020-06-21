ABD'de silahlı saldırı: En az 1 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, en az 11 kişi yaralandı.

Minneapolis Emniyet Teşkilatı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede bulunan 12 kişinin yara aldığı ve aralarından birinin öldüğü açıklandı. Polis, bölge sakinlerinden hadisenin meydana geldiği alandan uzak durmalarını istedi. Yetkililerden olaya dair, ölen şahsın kimliği ve gözaltı olup olmadığı gibi ayrıntılar henüz gelmedi. Sosyal medyada, olay yerinden çekildiği öne sürülen fotoğraflarda bir tiyatro binası ile dükkan camlarının kurşunların hedefi olduğu, videolarda ise bağrışmaların yaşandığı, yerde yatan yaralılar olduğu görüldü. Euronews Türkçe

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