ABD, DEAŞ'a karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

ABD güçlerinin, Irak'ta İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyonlara yeniden başladığı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Irak ve ABD güçlerinin DEAŞ'a karşı bazı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını, ancak bunların sayısının önceki dönemlere kıyasla fazla olmadığını ifade etti. Iraklı güçlere yeniden askeri eğitim verilmesi için de detaylar üzerinde görüşüldüğünü belirten ABD'li yetkili, eğitim programına kısa sürede başlanabileceğini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.