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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'den İdlib açıklaması

27 Şubat 2020, Perşembe 20:00
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'ya uçaklarını derhal indirmesi ve rejime, İdlib'den güçlerini çekmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı.'' dedi.

Craft, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani krizin son bulması için Rusya'nın uçaklarını derhal indirmesi ve rejime, İdlib'den güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların, Esed rejiminin saldırıları sonucu okullarda öldüğünü, ailelerin çocuklarını ısıtabilmek için kendi kıyafetlerini yaktığını, barınmak için çukurlar kazdığını ve bebeklerin donarak öldüğünü belirten Craft, "İdlib'den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore ise "Milyonlarca Suriyeli açlık, soğuk, yara, acı, korku, kayıp ve hayal kırıklığı nedeniyle ağlıyor.'' dedi.

"Türkiye, yaşananlara kayıtsız kalmayacak"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da BM raporlarının, Suriye'de ''21. yüzyılda yaşanan barbarlığın hikayesini'' gözler önüne serdiğini belirtti.

Sinirlioğlu, ''Şimdi sorulması gereken soru stratejimizin ne olacağı? Uluslararası toplum, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve çocukların donarak ölmesine kayıtsız mı kalacak? Okulların ve hastanelerin bombalanmasını izlemeye devam mı edeceğiz?'' diye konuştu.

İdlib'de sadece ''insani bir trajedi'' yaşanmadığını aynı zamanda ''insanlığa karşı ciddi suçlar işlendiğini'' vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu katliamı durdurmak ortak sorumluluğumuz. Türkiye, yaşananlara kayıtsız kalmayacak.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'de yarım milyondan fazla Suriyeli bebeğin doğduğunu ve Türkiye'nin 9 milyon Suriyeliye koruma sağladığını belirten Sinirlioğlu, ''Sahadaki varlığımız, milyonlara umut veriyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağız.'' dedi.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin güvenliğini ve Türk askerini hedef alan her türlü saldırının ise cezalandırılacağını kaydetti.

AA

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