ABD’den İran’lı üst düzey yetkililere yaptırım kararı

ABD, insan hakları ihlalleri işlediklerini gerekçe göstererek İranlı bazı üst düzey yetkilileri daha yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bakanlıkta yaptığı açıklamada, İranlı yetkilileri ülkedeki son protestolara karşı şiddet ve baskı uygulamakla suçladı. Maliye Bakanlığı da İran vatandaşları ve çifte vatandaşların ifade ve toplanma özgürlüklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle iki İranlı yargıca yaptırımlar getirdi.

Açıklamada, Abolghassem Salavati ve Muhammed Moghisseh adlı yargıçların, “gazetecilerin, avukatların, siyasi aktivistlerin ve İran’ın etnik ve dini azınlık mensuplarının ifade ve toplanma özgürlüklerini kullandıkları için cezalandırıldıkları göstermelik duruşmaları idare ettikleri” belirtildi.

Pompeo da İranlı yetkilileri, halkı, özellikle de etnik ve dini azınlıkları anayasal haklarından mahrum etmek suretiyle “iki yüzlülük” yapmakla suçladı.

Pompeo, İran’ı dini özgürlükler alanında “özellikle endişe uyandıran ülkeler” kategorisine tekrar aldığını da açıkladı. Bu kategoriye alınan ülkelerin hükümetlerine yeni bir dizi yaptırım getirilebiliyor. Pompeo ayrıca, insan hakları ihlalleri işledikleri tespit edilen yetkililere, aileleri de dahil olmak üzere vize yasağı getirileceğini kaydetti.