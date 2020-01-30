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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD'den Rus bürokratlara yaptırım kararı

30 Ocak 2020, Perşembe 12:15
ABD, Rusya’nın Kırım’a atadığı birçok bürokratın ismini yaptırım listesine aldı.

ABD tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların gerekçesi bu kez Kırım oldu. ABD, Rusya’nın Kırım’a atadığı birçok Kırımlı bürokratın ismini yaptırım listesine aldı.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM YAPTIRIM LİSTESİNDE

Listede yer alan önemli isimler arasında Kırım Başbakanı Yury Gotsanyuk, Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhaev ve Sivastopol Yasama Meclisi Başkanı Vladimir Nemtsev bulunurken, Rusya Demiryolları şirketinin bürokrat ve müdürlerinin de isimlerinin yaptırım listesinde bulunduğu belirlendi.

ABD’li yetkililer, yaptırımlarla ilgili olarak “Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleriyle ülkeyi istikrarsızlaşmasından dolayı uygulanan yaptırımlar kararlılıkla sürdürülecektir” dedi.

Etiketler: ABD, Rus bürokrat, yaptırım
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