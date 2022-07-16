ABD'den Ürdün'e 1,45 milyar dolar yardım

ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin, Ürdün’e yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmayı planladığını açıkladı.

Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başkan Biden ile Kral Abdullah'ın Cidde'de bir araya geldiği ve iki ülke arasında stratejik dostluğun gücüne vurgu yaptığı duyuruldu. Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi güçlü ortaklık ilişkilerini güçlendirmek için yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası tehditlerle mücadelede koordinasyon konusu ele alındı. Açıklamaya göre Biden, ülkesinin, Ürdün'e 2023-2029 yılları arasında yıllık 1,45 milyar dolarlık yardım yapmayı ve bu amaçla yeni bir mutabakat zaptı imzalamayı planladığını duyurdu.

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