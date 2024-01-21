ABD, Filistin’i tanısın

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD’nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin’i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ebu Rudeyne, İsrail’in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, “ABD’den de Filistin’i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin’i BM’ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti: “Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek.” AA

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