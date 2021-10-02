ABD firması: Koronaya etkili ilâç ürettik

Amerikalı ilaç firması, koronaya karşı geliştirdikleri ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 azalttığını açıkladı. Onaylanması durumunda Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk hap formundaki ilaç olacak.

Amerikalı ilâç firması Merck, koronavirüsüne karşı geliştirdikleri ilâcın, enfeksiyonun erken evresindeki kişilerin yarısında hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 azalttığını açıkladı.

Merck, ABD ve diğer ülkelerde yakında ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Merck’ün geliştirdiği hap, koronavirüsünün genetik kodunu kopyalayıp çoğalmasını sağlayan enzime müdahale ediyor. Onaylanması durumunda, ağızdan alınanacak tedavi Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk hap formundaki ilaç olacak. ABD’de halihazırda ruhsatlandırılmış olan Covid-19 tedavilerinin hepsi serum ya da enjeksiyon yoluyla uygulanıyor. Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Biotherapeutics, alınan ilk sonuçların, Covid-19 belirtilerinin baş göstermesinden sonraki beş gün içinde molnupiravir adı verilen ilâcı alan hastaların, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının, etkin madde ihtiva etmeyen plasebo alanlara oranla yarı yarıya düştüğünü gösterdiğini kaydetti. Araştırma, hastalığın hafif ve orta şiddette seyrettiği ancak obezite, şeker ve kalp hastalıkları gibi başka sağlık sorunları sebebiyle Covid-19’u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin üzerinde yapıldı. Molnupiravir verilen hastaların yüzde 7,3’ü, 30 günün sonunda ya hastaneye kaldırıldı ya da öldü. Plasebo alanlardaysa bu oran yüzde 14,1 olarak kaydedildi. Merck’ten yapılan açıklamada, ilacı alan denek grubunda 30 günlük süre sonrasında can kaybı yaşanmazken plasebo grubunda sekiz kişi öldü. Firmanın yayınladığı sonuçlar henüz bağımsız bilim kurullarınca değerlendirilmedi.

Delta varyantına karşı etkili

Çalışmayı takip eden bağımsız tıp uzmanları grubu, ön sonuçların güçlü olması sebebiyle deneylerin erken durdurulmasını önerdi. VAO Türkçe’deki habere göre Merck, bağımsız kurulun önerisinden önce son aşama deneyler için bin 500’den fazla hastanın katılımını sağlamayı planlamıştı. Deneylere Latin Amerika, Avrupa ve Afrika’dan hastalar katıldı. Deney kapsamındaki hastaların yüzde 10’unun ABD’de olduğu tahmin ediliyor. Merck’ün araştırma grubundan Başkan Yardımcısı Dr. Dean Li, “Bu klinik deneyde ilâcın gösterdiği etki, beklentilerimi aştı. Hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yüzde 50’lik azalma, azımsanamayacak bir klinik etki anlamına geliyor” dedi. Merck yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’yle (FDA) görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde verileri değerlendirmesi için FDA’e sunacaklarını belirtti. ABD hükümeti, FDA onayı alması durumunda Merck’ün geliştirdiği Covid-19 ilâcından 1 milyon 700 bin doz satın alma taahhüdünde bulundu. Başka ülkelerle de sözleşmeler yapan Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon doz imal edebileceğini bildiriyor. Ancak firma, ilâcın fiyatını henüz açıklamadı.