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16 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı: Ölü sayısı 31'e yükseldi, 101 kişi yaralandı

16 Mart 2025, Pazar 11:42
Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentinin kuzeyine, ABD ve İngiliz ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

 

Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, 101 kişi de yaralandı

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin de yaralandığını belirten Asbahi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Asbahi, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Sözcü Asbahi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ve Sada'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 24 kişinin öldüğünü, en az 23 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını belirten Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu ifade etmişti.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Ülkenin orta kesimindeki Zamar kentine hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, ABD ve İngiltere'nin, Zamar kentinin çevresi ile Anes ilçesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmedi.

"ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak"

Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi.

Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.

Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini belirtti.

Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğu yönündeki iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.

Sözcü Abdusselam, Husilerin Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu ve yasağın, arabuluculara dört günlük bir süre verilmesinin ardından geldiğini kaydetti.

Abdusselam, "Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz'in militarizasyonuna geri dönüştür ve bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur." ifadesini kullandı.

AA

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  • Yüksel

    16.3.2025 14:46:57

    Ehli İslamın küfür ehli ve zındıka tarafından katledilenlere Şehid denmez mi Neden ehli dünyanın terimleri gibi terimlerle olguları ifade etmeye çalışıyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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