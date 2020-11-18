"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'ABD ile iş birliğimiz sürecek'

18 Kasım 2020, Çarşamba 16:04
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD askerlerinin çekilmesinden sonra da bu ülkeyle askeri ve güvenlik alanında iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

ABD yönetiminin Irak'tan asker çekme meselesine değinerek sözlerine başlayan Hüseyin, "Irak'tan çekilecek olan 500 unsur diğer koalisyon güçleri değil, ABD askerlerini kapsayacak. Böylece 500 askerin çekilmesiyle Irak'ta 2 bin 500 ABD'li asker kalacak." dedi.

Iraklı Bakan Hüseyin, "ABD ile askeri, güvenlik, istihbarat paylaşımı, hava savunması ve güçlerimizin eğitimi ve donanımı alanlarında iş birliğimiz devam edecek." diyerek, şunları kaydetti:

"ABD ile asker çekilmesi konusunda dördüncü aşamaya geldik. Bundan sonraki aşama ise ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonlandırılması olacak. Irak'taki ABD askerleri karada savaşan değil, eğitim ve danışmanlık amaçlı bulunuyor."

Terör örgütü DEAŞ'ın askeri olarak bitirildiğini ifade eden Hüseyin ancak örgütün uyuyan hücrelerinin Enbar, Salahaddin ve Kerkük'ün bazı bölgelerinde varlık gösterdiğini söyledi.

AA

Etiketler: Irak Dışişleri Bakanı, ABD, işbirliği
Okunma Sayısı: 536
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu bir itiraftır

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi

    18 Kasım 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' ilan edildi

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Uygurlar için hâlâ sessiz

    Reformları bu zihniyetle yapamazsınız

    Babacan: Lafla olmaz

    Putin: Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor

    Bütün eğitim öğretim faaliyetlerinde yeniden uzaktan eğitime geçiliyor

    'Trump gider, o anlaşma biter'

    Türkiye'de son 24 saatte 116 kişi daha vefat etti

    Esnafa âcil destek şart

    Müdahaleye açık bir ateşkes dikte edildi

    Küresel ısınma koronadan daha büyük bir tehdit

    Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu

    'ABD ile iş birliğimiz sürecek'

    Adalet terazisi düzelmedikçe sorunlar çözülemez

    Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşının yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı

    Irak ve Suudi Arabistan, 30 yıldır kapalı sınır kapısını yeniden açtı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu bir itiraftır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pandemi sınavında iktidarın karnesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi
    Ahmet BATTAL

    Karizma nedir ki?
    Seda Nur Özbey

    Adıyaman Nur hizmeti saff-ı evvellerinden Hüseyin Özbey anısına..
    Osman ZENGİN

    Kemaleddin Ceviz de rahmetli oldu…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bahtiyar Almanlar İslâmiyete koşuyor
    Cevher İLHAN

    İktidar “salgına tedbir”de bocalıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasilerde alternatif ihtiyacı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.