ABD ile Suudi Arabistan arasında 18 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında iki ülkenin Enerji, Yatırım, Haberleşme ve Sağlık bakanlıkları ile bu alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar enerji, yatırım, iletişim, uzay ve sağlık alanlarında iş birliği için masaya oturdu.

Haberde, 18 anlaşma ve mutabakat zaptının, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında ve gelecek vaat eden sektörlerde yatırım yapma amacıyla imzalandığı belirtildi.

Anlaşmalardan 13'ünün, Suudi Arabistan'daki Enerji ve Yatırım bakanlıklarının yanı sıra Jubail ve Yanbu Kraliyet Komisyonu ile ABD Havacılık Şirketi Boeing, Raytheon Savunma Sanayii, tıbbi cihaz şirketi Medtronic ve yazılım şirketi Digital Diagnostics gibi önde gelen bir grup Amerikan şirketi arasında imzalandığı ifade edildi.

İki ülke arasında ayrıca, temiz enerji ve halk sağlığı, tıbbi bilimler ve araştırma alanlarında mutabakat zaptları imzalandı.

Biden: Veliaht Prens, 'Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olmadığını' söyledi

İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Biden'ın ziyareti eleştiri konusu oldu.

Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bir ABD Başkannın insan hakları konusunda sessiz kalması değerlerimizle örtüşmez" dedi ve her zaman bu değerleri gözeteceğini söyledi.

Biden ayrıca, Veliaht Prens ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini belirterek Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetinden "kişisel olarak sorumlu olmadığını" söylediğini, buna karşı ona "kendisinin sorumlu olduğu" cevabını verdiğini dile getirdi.

Biden'ın Veliaht Prens ile görüşmesi, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarını yazdığı Washington Post gazetesi yayıncısı Fred Ryan tarafından 'utanç verici' olarak nitelendirildi.