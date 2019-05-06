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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

ABD: İran'a mesaj vermek üzere gönderiyoruz

06 Mayıs 2019, Pazartesi 10:56
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taaruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullandı. 

"Herhangi bir saldırıya cevap vermek için hazırız"

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya cevap vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

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