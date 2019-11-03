ABD, IŞİD'in yeni liderini araştırıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi hakkında istihbarat topladığını açıkladı.

Amerikan Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, "Terör örgütünde bir liderlik değişimi olduğunda, tehdide karşı mücadele edebilmek için en güncel bilgilere sahip olmak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Buna göre Amerikalı yetkililer, Kureyşi'nin örgüt içerisinde daha önceki rolünü belirlemeye çalışıyor. IŞİD'e karşı mücadelenin Washington'un öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini söyleyen Sales, "Başındaki kim olduğuna bakmaksızın grubu dağıtacağız." şeklinde konuştu. Euronews Türkçe

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