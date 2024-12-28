ABD, İvanişvili'yi yaptırım listesine aldı, Kobakhidze tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da iktidarda bulunan Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'yi, "Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, İvanişvili'yi Rusya lehine çalışarak ülkesinin geleceğini baltalamakla suçlayarak, Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve onursal başkanına yaptırım uygulama kararı alındığını belirtti.

Blinken açıklamasında, "İvanişvili ve Gürcü Hayali Partisinin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'da temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi." ifadesine yer verdi.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor. Zurabişvili'nin, görevini Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi bekleniyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri de Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den, ABD'nin İvanişvili'ye yaptırım uygulamasına tepki

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD'nin, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'ye yaptırım uygulaması kararına tepki gösterdi.

Başbakan Kobakhidze gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Gürcü milyarder İvanişvili'yi, "Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etmesi kararını eleştirdi.

Son üç yılda yaptırımlarla İvanişvili'ye defalarca şantaj uygulandığını ifade eden Kobakhidze, "Bu adam (İvanişvili), bu ülkenin milli çıkarlarından vazgeçmedi." dedi.

İvanişvili'nin Gürcistan'ın milli değerlerine sahip çıktığı için hedef alındığını kaydeden Kobakhidze, "Özel bir durum değil, aslında bu ülkemizin ulusal çıkarlarını korumanın bir ödülüdür (İvanişvili için)." değerlendirmesinde bulundu.

İvanişvili'ye yaptırım uygulayan "güçleri" Ukrayna'da istikrarsızlığa sebep olmakla suçlayan Kobakhidze şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapan güçler, Ukrayna'nın kaderinin sorumluluğunu üstlenmediler. Tam tersine, son 3 yılda, aslında 2013'ten bu yana geçen 10 yılda Ukrayna'yı yıkıma mahkum ettiler. Bu gerçek bir durum. Gürcistan kendini kurtardı."

Kobakhidze, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin son 4 yılda "derin devlet" tarafından yönetildiğini iddia ederek, ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevine resmi olarak başlamasını beklediklerini söylemişti.