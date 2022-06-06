ABD Kasırga Merkezinden Bermuda bölgesine Alex fırtınası uyarısı

ABD’de Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal fırtınası Alex'in, Bermuda bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, dün gece kasırganın saatte 110 kilometre hızla Bermuda'ya doğru ilerlediği belirtildi. Tropikal fırtınanın bugün Bermuda bölgesinde etkisini göstermesinin beklendiği kaydedildi. "Fırtına" uyarısı yapılan Ada'da, uzmanlar, 25 ila 50 milimetre yağış görülebileceğini aktardı. Bermuda Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Weeks, acil servis ekiplerinin fırtınayı takip ettiğini söyledi. Florida’da şiddetli yağışlara, su basmasına ve elektrik kesintilerine neden olan Alex fırtınası, Küba’da da etkisini göstermişti. AA

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