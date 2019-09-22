ABD'li milyarder öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

Amerikalı milyarder Robert F. Smith özel bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin kredi borcunu kapatmak için 34 milyon dolar bağışladı. Teknoloji odaklı işletmelere yatırım yapan Vista Equity Partners isimli şirketin kurucusu ve CEO'su Robert F. Smith, daha önce Morehouse College'den 400 mezunun öğrenci borcunu kapatacağı sözünü vermişti.

Morehouse okul müdürü David A. Thomas işadamı Smith'in yaptığı yardım için yazılı bir açıklamada bulunarak, "Bu bağış okulumuzdaki öğrencilere ve ailelerine nefes aldıracak ve hayatlarını değiştirecek." dedi.

Amerika'da öğrencilerin toplam kredi borcu 1,6 trilyon doları buluyor. Bu durumun özellikle Afrika kökenli ve düşük gelirli yoksul öğrencilerin hayat şartlarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Brooking Enstitüsü'nün geçen yılki raporu ABD'de kredi bursu alan öğrencilerin yüzde 40'ının borcunu ödeyemez durumda olduklarına dikkat çekmişti. Eğitimciler iş adamı David Smith'in yaptığı bağışı her ne kadar umut verici bir adım olarak görse de öğrencilerin içinde bulunduğu genel borç krizini karşı daha kapsamlı çözümler üzerinde durulması gerektiğini dile getiriyor.