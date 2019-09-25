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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ABD Litvanya'ya 500 asker yolluyor

25 Eylül 2019, Çarşamba 20:24
Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor.

Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya’ya yolluyor. Askerler Ekim ortasında göreve başlayacak. Bu görevlendirme ABD-Baltık ülkeleri ilişkilerini teminat altına almayı hedefliyor. Bu adım ABD tarafından Rusya'ya gönderilmiş mesaj olarak yorumlanıyor.

Litvanya Savunma Bakanı Raimondas Karoblis “Mesaj şu: Amerikan güçleri ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa gelebilir” dedi.

Amerikan yönetimi Rusya’nun nüfuzunu genişletmesine karşı Avrupa’ya yatırım yapıyor. Bunlar arasında asker eğitim, üslerin modernizasyonu ve ABD techizatının depolanması gibi unsurlar yer alıyor.

Moskova ise Polonya veya herhangi bir Baltık ülkesini işgal etmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek NATO’yu Rusya’nın sınırlarına yakın bölgelere asker konuşlandırak Avrupa’da istikrarsızlığa yol açmakla suçluyor.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından bu yana İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya’dan askerler Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’ya sırayla görev yapıyor.

Litvanya Savunma Bakanı ABD askerlerinin beraberlerinde tank ve saldırılara dayanıklı araçlar da getireceğini bildirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Litvanya, asker
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