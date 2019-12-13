ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Pozisyonumuz değişmemiştir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir sözcü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosuna sert tepki Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti. AA

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