ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli müsteşarı sınır dışı edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, ABD’nin Moskova’daki Büyükelçiliğinde görevli Müsteşarı Bart Gorman’ı sınır dışı ettiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yı bu adımıyla Ukrayna krizinde "gerginliği artırmakla" suçladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü AFP’ye yaptığı açıklamada ABD’nin buna verilecek missileme ile ilgili kararı gözden geçirdiğini bildirdi. Sözcü,"Rusya'yı Amerikan diplomatlarını asılsız gerekçelerle sınır dışı etmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna konusunda çıkan görüş ayrılığı yüzünden ikili ilişkilerin gerginleşmesine dikkat çeken sözcü, “Şu anda ülkelerimiz için hükümetlerimiz arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için gerekli diplomatik personele sahip olmak her zamankinden daha önemli” dedi.

Sözcü, ABD’deki Rus diplomatlarının sayısının, Rusya’daki Amerikan diplomatlardan daha fazla olduğunu kaydetti ve bu son sınır dışı kararının ikili ilişkilerdeki gerginliği artıracağını ifade etti.