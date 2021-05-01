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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'nin Newark şehrinde Müslüman polislere başörtü izni

01 Mayıs 2021, Cumartesi 18:34
ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabileceği belirtildi.

Newark Halk Güvenlik Direktörü Brian O’Hara, basın toplantısında, inançlara değer verdiklerini belirterek, "Bu karar, insanların inançlarına saygı duyduğumuzu görsel olarak göstermemize yardımcı olacak." dedi.

Toplantıda, Mayor Ras Baraka da Newark Polis Departmanının ülkede Müslümanların ve Sihlerin inançları gereği sakal bırakmasına izin veren ilk yer olduklarını hatırlattı.

Şehirde başörtüyle görev yapılmasına izin verilmesi kararında bir Müslüman kadın polisin yaptığı talebin etkili olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler: ABD, Newark, polis, Müslüman, başörtü
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