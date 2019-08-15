ABD, Suriye'de askeri hava üssü kuracak

ABD, Suriye'nin kuzeyinde Rasul Ayn (Serekaniye) kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor. Üsten ABD'ye ait helikopterler iniş kalkış yapabilecek.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasul Ayn kentinde askeri hava üssü kuruyor. Suriye kuzeyinde 26 askeri üssü olan ABD, Resul Ayn kentinde yeni bir askeri hava üssü kurmak için çalışmalara başladı. Askeri hava üssü Rasul Ayn kentinin güneyinde yer alan Tel Erkam bölgesinde kurulacak. 5 kilometrelik alana yapılan Askeri üssün gelecek aya kadar tamamlanması bekleniyor. Askeri üssün çevresi ABD'li askerler tarafından korunurken, üsse ABD'li yetkililer dışında kimse giremiyor.

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