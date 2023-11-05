"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

ABD tarihinin en büyük "Filistin" gösterisi - 450 sivil toplum örgütü destek verdi

05 Kasım 2023, Pazar 12:27
ABD’nin başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi düzenlendi.

“Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen gösteriye 450’den fazla sivil toplum örgütü destek verdi.

Beyaz Saray ve Kongre’nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda yerel saat ile 14.00’te başlayan gösteriye ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile şehir dışından gelenler de dahil yüz binlerce gösterici katıldı.

Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığını ve gösterinin, “Washington DC'de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting” olduğunu yazdı.

Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze’de hemen ateşkes çağrısı yapılırken, Joe Biden yönetiminden İsrail’e yönelik ABD yardımlarının durdurulması talep edildi.

Konuşmalardan sonra göstericiler Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti.

Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ABD'nin diğer şehirlerinde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı

Başkent Washington DC dışında, New York, Los Angeles, Detroit ve Seattle başta olmak üzere ABD’nin diğer şehirlerinde de Filistin’e destek gösterileri yapıldı.

Manhattan Herald Meydanı’nda toplanan 1000’den fazla Filistin yanlısı gösterici, bir süre trafiği engelleyerek Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Daha sonra polisin yoğun güvenlik önlemi altında protestocular Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyüşe geçti.

Burada atılan sloganlardan sonra göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

AA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD tarihinin en büyük "Filistin" gösterisi - 450 sivil toplum örgütü destek verdi

    İsrail'in yine mülteci kampını hedef aldı: 51 Filistinli şehit oldu, çok sayıda yaralı var!

    Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu

    İnsani felaket daha da kötüleşecek

    ABD ateşkese karşı

    Demokraside “düşük seviye”deyiz

    Fenerbahçe'nin hem galibiyet serisi gitti hem de liderliği

    Şaban Döğen’i duâlarla anıyoruz

    Sıvı yağda kriz olmaz

    Asgari ücret 4 ayda 3 bin lira eridi

    En çok gıda israfı evlerimizde

    Pahalılık göçe zorluyor

    Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu

    DSÖ, Gazze'deki hastanelerin yakınlarına düzenlenen saldırıları kınadı

    Çanakkale'deki yangının olduğu alanda gözlemlenen sağanak yağmur sevince sebep oldu

    Gazze'de 9 bin 488 Filistinli şehit oldu

    Gazze'deki saldırıları tartışmamışlar bile!

    Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi feshedildi!

    Sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı doğrulandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveretle yola devam
    Genel

    Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle konuşan bürokrat
    Faruk ÇAKIR

    Savaşı durduran fotoğraf
    Misbah ERATİLLA

    Şekerci Han’da meydan okuma
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i dalâletin ehl-i hakka galebesi nedendir?
    Adnan NACİR

    Filmelyakin
    Mehmet KARA

    Hedef 2053, olmadı 2071!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Filistin yürüyüşü mü, cumhuriyet coşkusu mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.