ABD ve müttefiklerinden Güney Çin Denizi'nde tatbikat

ABD, Japonya, Hindistan ve Filipinler; Güney Çin Denizi’nde tatbikat yaptı.

ABD menşeili bir savaş gemisi; Japonya, Hindistan ve Filipinler’den gemilerle birlikte, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde gövde gösterisi yaptı.

Stratejik konumu açısından önem arz eden denizde, Çin bütünüyle hak iddia ediyor. Ancak bu iddia, Pekin’in komşuları tarafından hararetle tartışılıyor.

ABD’nin William P. Lawrence adı verilen güdümlü füze destroyeri, Izumo isimli Japon uçak gemisi, Hindistan’a ait 2 donanma gemisi ve Filipinler menşeili bir devriye gemisi, Güney Çin Denizi’nde tatbikat yaptı.

Bölgede benzer tatbikatlar geçmişte de yapılmıştı. Ancak 4 ülkenin birleşerek yaptığı son tatbikat, Trump’ın 200 milyar dolar değerindeki Çin malına yeni gümrük vergisi getireceğini söylemesinin ardından gerçekleşti.

Lawrence’in kaptanı Andrew Klug, yaptığı açıklamada tatbikatı şöyle değerlendirdi:

“Bölgedeki müttefiklerimiz, ortaklarımız ve arkadaşlarımızla kurduğumuz profesyonel bağlar, mevcut güçlü ilişkilerimizi geliştirmek için fırsat sunuyor.”

Pazartesi günü, ABD menşeili 2 savaş gemisi, Çin’in hak iddia ettiği bölgedeki adalara yaklaşmıştı. Bu olay, Pekin’de “egemenliğin ihlali” olarak değerlendirilmiş ve protesto edilmişti.

Öte yandan ABD Donanması, bu tür denizcilik operasyonlarının serbestçe yapılabildiğini söyledi. Kendi müttefiklerinin bölgelerinde dahi böyle operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen ABD’li yetkililer, bunların siyasi bir amaç gütmediğini ileri sürdü.

Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam, Güney Çin Denizi üzerinde hak iddia eden diğer ülkeler. ABD, Japonya ve Hindistan’ınsa bölgesel bir iddiası bulunmuyor.

The Independent, konuyla ilgili fikirlerini almak için Çin Dışişleri Bakanlığı’yla temasa geçmiştir.