AFAD: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının enkaz altındaki son kişiye de ulaşılmasıyla tamamlandığı, son durumda, deprem bölgesinde vefat eden kişi sayısının 41'e yükseldiği kaydedildi.

Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 vatandaşın 1539'unun taburcu edildiği, 68'inin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 26 bin 397 çadırın ulaştırıldığı, depremden etkilenen vatandaşlara Elazığ'da 65 bin 330 öğün, Malatya'da ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 depremin meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 1279 olduğu kaydedildi.

Türkiye yardım kampanyası için kenetlendi

Açıklamada, vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası" sonucunda, banka hesaplarında 41 milyon 86 bin 807 lira, SMS sisteminde 27 milyon 579 bin 210 lira olmak üzere toplam 68 milyon 666 bin 17 lira yardım toplandığı belirtildi.

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 148 personelin, 636 aracın ve 22 arama köpeğinin sevk edildiği, 800 STK personelinin de çalışmalarda görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan 286 personelle 53 ekip oluşturularak 777 hane ziyareti gerçekleştirildiği de belirtildi.

320 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı

320 tır dolusu ihtiyaç malzemesinin, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Bölgeye 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 16 bin 326 binadan 381’ini yıkıldığı, 3 bin 442'sinin ağır hasar aldığı, 296'sının orta ve 5 bin 979'unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 65 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır. Hasar tespit çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul Atatürk Havalimanından 67 kişilik Çevre ve Şehircilik ekibi Elazığ’a hareket etmiştir."