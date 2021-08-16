'Afgan hükümeti beklenenden çabuk düştü'

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan hükümetinin beklenenden daha kısa sürede düştüğünü söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan pazartesi günü NBC'ye verdiği demeçte, "Vilayetler herkesin öngördüğünden çok daha büyük bir hızda düştü" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afgan Güvenlik Güçleri'ne Taliban'a karşı demokrasiyi savunmak üzere savaşmak için gerekli "isteği" veremeyeceğini belirten Sullivan, "Günün sonunda, 20 yılda Afgan Ordusu'na gerekli ekipmanları, eğitimi ve kapasiteyi kazandırmak için milyarlarca dolar harcamamıza rağmen onlara gerekli iradeyi veremedik ve onlar sonuçta Kabil ve ülke için savaşmamaya karar verdi" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'in pazartesi günü Camp David'de kaldığı ve Afganistan'a ilişkin gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Beyaz Saray yetkililerine göre, Biden ulusal güvenlik ekibiyle görüşmelere devam etti.

Biden yönetiminin ABD birliklerini Afganistan'dan çekme stratejisini destekleyen Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Senatör Chris Murphy de bir röportajda hükümetin düşme hızının sürpriz olduğunu söyledi ancak durumu istihbarat başarısızlığı olarak nitelendirmedi.

Murphy, ABD'nin çekilmesi durumunda Afganistan'ın Taliban'ın eline düşeceğinin uzun zamandır bilindiğini söyledi.