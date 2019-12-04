Afgan mağdurlardan 'savaş suçları soruşturması açılsın' çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) temyiz dairesine çağrıda bulunan Afganistan savaşı mağdurlarının avukatları, ABD askerlerinin bu ülkedeki eylemlerini incelemeyi de içerecek bir savaş suçları soruşturmasına izin verilmesini istedi.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin, bu ülkede savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu. UCM yargıçları, 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın Afganistan savaşında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmişti. Savcı Bensouda 2003 ve 2004 yılları arasındaki döneme ilişkin ihlalleri inceleme talebinde bulunuyordu. Yargıçlar ise ret kararına gerekçe olarak başarılı bir kovuşturmanın ihtimal dışı olduğunu göstermişti. Mahkeme, 27 Eylül 2019'da UCM temyiz dairesinin, Afganistan savaşında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili temyiz duruşmasını, 4-6 Aralık'ta yapacağını açıklamıştı. Karara itiraz eden Savcılık, Lahey'deki temyiz heyetinin oluşturduğu heyete 3 gün süren duruşmada davayı savundu. Euronews Türkçe

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