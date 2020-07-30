Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın Logar vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil vefat etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kurban Bayramı için alışverişe çıkan sivilleri hedef aldığını söyledi. Saldırıda 8 sivilin vefat ettiğini belirten Aryen, 30 sivilin ise yaralandığını ifade etti. Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Taliban ise saldırıyla hiçbir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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