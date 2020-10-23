Afganistan'da Taliban karakolu bastı: 20 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi öldü.

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. AA

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