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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Afganistan hükümeti ve Taliban barış için ön anlaşma imzaladı

02 Aralık 2020, Çarşamba 18:32
Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri, barış görüşmelerine devam etmek için bir ön anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Anlaşma, ateşkes müzakereleri de dahil olmak üzere daha somut konulara geçişe izin vereceği için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Müzakereler sonunda imzalanan bu ilk yazılı belge, Birleşmiş Milletler ve Washington tarafından memnuniyetle karşılandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, iki tarafın "siyasi bir yol haritası ve kapsamlı bir ateşkes konusundaki müzakereleri için kuralları ve prosedürleri kodlayan üç sayfalık bir anlaşma" üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Anlaşma, iki taraf arasında çatışmalar devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da aylarca süren görüşmelerin ardından geldi.

Halilzad, Twitter'da "Bu anlaşma, müzakere taraflarının zor konularda anlaşabileceklerini gösteriyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre, BM'nin Afganistan elçisi Deborah Lyons, Twitter'da "Bu atılım, tüm Afganların istediği barışa ulaşmak için bir sıçrama tahtası olmalıdır" ifadesini kullandı.

"Mayıs 2021'e kadar ABD askerleri çekilecek"

Taliban, Usame bin Ladin'i teslim etmeyi reddettiği için ABD liderliğindeki güçler tarafından 2001 yılında iktidardan uzaklaştırıldı. O zamandan beri Afganistan'da ABD destekli bir hükümet iktidarı elinde tutuyor, ancak Taliban ülkenin geniş alanlarını kontrol ediyor.

Bu yılın Şubat ayında varılan anlaşmaya göre, yabancı güçler, Taliban'dan gelecek "terörle mücadele garantileri" karşılığında Mayıs 2021'e kadar Afganistan'dan ayrılacak.

Trump yönetimi, Ocak ayına kadar Afganistan'daki ABD asker sayısında keskin bir gerileme olacağını açıkladı, ancak en az 2.500 askerin bu tarihten sonra da ülkede kalması planlanıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Afganistan hükümeti, Taliban, barış, anlaşma
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