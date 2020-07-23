Afrika'da 10 binden fazla sağlık çalışanı COVID-19'a yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da 10 binden fazla sağlık çalışanında koronavirüs (COVID-19) tespit edildiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu belirtti. Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı COVID-19'a yakalandı." dedi. Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 800 bine yaklaşırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.

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