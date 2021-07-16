Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bağışıklık Programı Direktörü Dr. Richard Mihigo, haftalık basın brifinginde, kıtadaki 9 ülkede aşıların son kullanım tarihinin yaklaşması sebebiyle yüz binlerce dozun kullanılamadığını söyledi.

Afrika'da 450 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının imha edildiği bildirildi. Toplamda 450 bin doz aşının imha edildiğini aktaran Mihigo, sevkiyatı geç kalan aşıların son kullanma tarihinin yaklaşmasından ötürü bu ülkelerin zamanında aşılamayı tamamlayamadığını belirtti. Mihigo, hiçbir ülkenin aşıları kaybetmek istemediğine dikkati çekerek, aşıların ziyan olmaması için ülkeleri tüm hazırlıklarını önceden tamamlamaya sevk ettiklerini ifade etti. Aşıları imha eden ülkeler arasında Moritanya, Liberya, Gambiya, Güney Sudan, Sierra Leone, Malavi, Komorlar Birliği, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti yer alıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 70 milyon doz aşının ulaştığı kıtada, 50 milyondan fazla aşı yapıldı. AA

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