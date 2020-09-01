Afrika’da ezan yasağına tepki yağdı

Güney Afrika’da camilerde ezanın hoparlörden okunmasının yasaklanması tepkiyle karşılandı.

Sidwell Mngadi isimli bir avukatın, şikâyeti üzerine Kwazulu-Natal Yüksek Mahkemesinin hoparlörden ezan okunmasını yasaklaması, ülkede eleştirilere sebep oldu. Medya İnceleme Ağı (MRN) Johannesburg Başkanı İkbal Jassat, Apartheid dönemini geride bırakmasına rağmen, hala ezan ile uğraşılmasının üzücü olduğunu söyledi. Ezanla ilgili şikâyetlerin bir kısmının arkasında nefret ya da siyasî görüşler olduğunun altını çizen Jassat, “Ezana ilişkin yapılan şikâyetler kesinlikle kabul edilemez.” dedi. Jassat, hükümeti, ezan hakkında yapılan şikâyetlerin arkasında İslamofobik eğilimler olabileceği konusunda uyararak nefret, bağnazlık ve farklı dinlere hoşgörüsüzlüğün ezanı susturmakla yok olmayacağını ifade etti. Güney Afrika Müslüman Ağı (SAMNET) Başkanı Faisal Suliman ise KwaZulu-Natal’da yaşanan olayı kınayarak “Pretoria’daki ezan yasağının anayasaya takılmayacağını mı düşünüyoruz? Sorun gürültü kirliliği ise o zaman kilise çanları, müzik festivalleri ve futbol maçları da gürültü kirliliği olarak değerlendirilmeli.” dedi.