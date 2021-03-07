Afrika'da Kovid-19 salgınında son durum

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, can kaybı sayısı 105 bin 718'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 986 bin 533'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 549 bin 558'e çıktı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi. Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi. Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başladı. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.