Afrika için endişe büyük

Bütün dünyayı kuşatan koronavirüs Afrika ülkelerine de yayılıyor. Uzmanlara göre tıbbî altyapının zayıf, hijyen şartlarının kötü olduğu Afrika ülkeleri birer saatli bomba.

Dünyanın büyük bir bölümünde koronavirüsün yayılmasına karşı evden çalışma, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alınması istenirken Afrika çaresizliğiyle baş başa. Hijyen şartları kötü, yoksul mahalleler dolup taşıyor ve sağlık sistemleri zayıf. COVID-19 Afrika ülkelerinde de yayılıyor. Endişe büyük. DW’deki habere göre birçok Afrikalı için akan suya erişmek zorlu bir süreç, düzenli olarak el yıkamak ise hayal. Sudan ve Zimbabve arasında milyonlarca kişi günlük gelirleriyle yaşıyor ve stok yapmaları için mali olanakları yok. Bu kişilerin büyük bir kısmı da zaten başka hastalıklardan muzdarip ve yetersiz besleniyor. Uzmanlara göre Afrika kıtasında birçok ülke, tam anlamıyla birer saatli bomba.

‘Yoksul ülkeler mutlaka desteklenmeli’

COVID-19’a karşı uzun süre sakin davranılan Afrika’da umutlar hastalığın kıtaya ulaşmamasıydı. SARS-CoV-2 virüsünün sıcak iklimde yaşayamayacağı düşünülüyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre en az 40 Afrika ülkesinde binden fazla koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Care Deutschland adlı yardım organizasyonunun genel sekreteri Karl-Otto Zentel, şu andaki insanî yardım sisteminin kronik olarak yoksul ve kriz bölgelerinde COVID-19’un yayılmasına karşı hazırlıklı olmadığını dile getiriyor. Zentel bu sebeple “Aşırı derecede zayıf tıbbî altyapının olduğu yoksul ülkeler mutlaka desteklenmeli” diye sözlerini sürdürüyor.

El yıkamak, sosyal mesafe ve evden çalışmak zor

El yıkamak, koronavirüse karşı alınması gereken başlıca tedbir. Su ve sabuna ulaşmak ise birçok Afrika ülkesi için zor. Bu sadece şehirler için geçerli değil. DSÖ’nün Acil Yardım Programı Başkanı Michel Yao, el yıkamanın su ve sabuna ulaşmanın özellikle kırsal kesimlerde büyük bir sorun olduğuna işaret ediyor. Sosyal mesafe kuralının da Afrika’da hayata geçirilmesi güç. DSÖ’nün Afrika sorumlusu Matshidiso Moeti, sosyo-ekonomik nedenlerle şehirlerde birçok Afrikalı için sosyal mesafe koymanın büyük bir zorluk olduğunu ifade ediyor. Zira milyonlarca kişi dar alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Her evde tuvalet yok

BM’nin tahminlerine göre, Kenya’nın büyük şehirlerinden biri olan Kibera’daki gecekondularda 500 bin ila 700 bin kişi yaşıyor. Bu yoksul mahallelerdeki küçük kulübelerde akan suya erişim kısıtlı, ayrıca her evde tuvalet de yok. Afrika ülkelerinde evden çalışmak ise ekonomik şartlar sebebiyle neredeyse imkansız. Çok sayıda kişi geçimini pazarlarda meyve-sebze satarak, inşaatlarda çalışarak ya da el işçiliğiyle sağlıyor ve bu mesleklerin işini evden yapma şansı zaten bulunmuyor.