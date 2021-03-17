Afrika'ya 10 milyon doz aşı ulaştı

Afrika'ya şimdiye kadar 10 milyon doz koronavirüs aşısı ulaştı. UNECA Genel Sekreteri Vera Songwe, bu rakamın ihtiyaca kıyasla "devede kulak" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, kıta ülkelerine ulaşan aşının yalnızca 10 milyon doz olduğunu açıkladı. "Bu rakam, ihtiyaç duyulan 600 milyon doz rakamı düşünüldüğünde devede kulak" diyen Songwe, Afrika'nın daha iyi şekilde ve hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Songwe, salgının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) üzerindeki olumsuz etkisinden bahsederek, kıtadaki GSYH büyümesinin 46 milyar dolardan 38 milyar dolara gerilediğini anlattı.

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.