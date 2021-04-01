AİHM tazminatları 1.5 milyon euroyu geçti

Avrupa Konseyi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) üye ülkelerle ilgili çıkan kararların gereklerinin uygulanmasını takiple ilgili yıllık raporu kamuoyuna açıklandı.

Buna göre Türkiye aleyhine açılmış olan 168 dava 2020 yılında sonuçlandı ve 624 dava daha sonuçlandırılmayı bekliyor. AİHM, geçen yıl Türkiye aleyhine sonuçlanmış olan dâvâlarda toplam 1,5 milyon euronun üzerinde tazminat kararı aldı. Aynı rapora göre, 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye hakkında 624 davada yargılama süreci devam ediyor. Raporda ayrıca Kıbrıs konuları, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi davalarda açıklanmış hükümlerin yerine getirilmemiş olduğu da hatırlatılıyor.

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.