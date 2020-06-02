Ailesi özel otopsi raporunu paylaştı

George Floyd'un ailesi tarafından yaptırılan ve basına açıklanan özel otopsi raporunda, Floyd'un "sürekli baskı sonucu nefessiz kalarak (asfiksasyon)" öldüğü sonucuna varıldığı bilgisi paylaşıldı.

Spor dünyası, ırkçılığa karşı tek vücut oluyor

Washington'da sokağa çıkmak yasaklandı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan federal güçlere talimat

ABD'de tansiyon düşmüyor: Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Raporda, Floyd'un boynuna ve sırtına yapılan baskı sonucu oksijensiz kaldığı ve beynine giden kan dolaşımının engellenerek olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Otopsiyi gerçekleştiren New York Adlı Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Biden, CNN'e, "Ölüme neden olabilecek başka bir sağlık sorunu yok. Bu nedenle polisin 'konuşabiliyorsan, nefes alıyorsun' yanlış yaklaşımı doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'ın ölümü hakkında yapılan ilk açıklamada, olay günü ambulansla hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldüğü belirtilmişti.

Hennepin İlçesi Sağlık Denetçisi tarafından gerçekleştirilen ve bölge savcısı tarafından Derek Chauvin hakkında mahkemeye sunulan suçlama dilekçesinde yer alan resmi otopsi raporunda da "Travmatik asfiksi veya boğulma teşhisini desteklemek için hiçbir fiziksel bulgu bulunamadığı” şeklinde ifadeler yer almıştı.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu ölmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirilmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Minneapolis'te başlayan protestolar sonucun Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziranda ilk kez hakim karşısına çıkacak.