Spor dünyası, ırkçılığa karşı tek vücut oluyor

ABD'NİN MİNNESOTA EYALETİNDEKİ MİNNEAPOLİS ŞEHRİNDE SİYAHİ GEORGE FLOYD'UN POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINIRKEN ÖLDÜRÜLMESİ ULUSLARARASI SPOR CAMİALARI TARAFINDAN ŞİDDETLE KINANDI.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı.

Oynadığı 15 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan 57 yaşındaki eski basketbolcu Jordan, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık." ifadesini kullandı. Jordan, "Tek ses halinde liderlerimize kanunları değiştirmesi için baskı uygulamalıyız ya da sistematik değişim sağlamak için oy hakkımızı kullanmalıyız." açıklamasını yaptı. Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine spor camiasından gelen tepkiler her geçen gün artıyor. Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.

Hamilton: Bu olaya sessiz kalmayın

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sessiz kalanlara tepki gösterdi. Büyük Britanyalı pilot, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum." ifadelerini kullandı.