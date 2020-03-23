Aksa da kapandı

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uygulamanın geçici olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edileceğinin altı çizilerek halka evlerinde kalmaları, sağlık kurumları ile ulemanın tavsiyelerine uymaları çağrısı yapıldı. Ayrıca açıklamada söz konusu kararın Filistin sağlık kurumları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde alındığı belirtildi. AA

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