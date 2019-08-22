Aksa’dan uzaklaşıp İsrail’e yaklaştılar

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, Mescid-i Aksa'nın fanatik Yahudilerce yakılmasının 50. yılı dolayısıyla başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

"Filistin meselesi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini içeren yıllık "Aksa'ya Bakış" raporu, Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hammud tarafından toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.Uluslararası Kudüs Vakfı Müdürü Hammud da Arap yönetimlerinin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tutumlarına değindi. Söz konusu yönetimleri ilgisizlikle suçlayan Hammud,” Bir yıllık raporumuzda, Arap ve İslam ülkeleri yönetimlerinin, Filistin davası ve Mescid-i Aksa ile yeterince ilgilenmediklerini ayrıca Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da zayıf duruşlarını sürdürdüğünü gözlemledik. Özellikle ABD'nin Filistin davasını tasfiye etme yönündeki direktifleri doğrultusunda bazı Arap ülkelerinin işgalci İsrail'le normalleşme isteklerinde artış yaşandı." dedi.

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