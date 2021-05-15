Al Jazeera: İsrail'in yaptığı gerçeği engelleyen barbarca bir eylem

Al Jazeera'den yapılan açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir." ifadeleri kullanıldı.

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