Aliyev: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “ Uluslararası hukuk açısından bakarsak Karabağ Azerbaycan toprağıdır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde Dağlık Karabağ konusunu tartıştı. Bu panelle, tarihte ilk kez bir Azerbaycan ve Ermenistan lideri kamuoyu önünde açık tartışma gerçekleştirdi. Aliyev konuşmasında Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün uluslararası toplum tarafından tanındığını hatırlattı. Bugün Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin Ermenistan’ın işgali altında bulunduğunu ve 1 milyondan fazla Azerbaycanlının topraklarını terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Aliyev, Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yapıldığını belirtti.

Çözüm toprak bütünlüğünde

Aliyev, Hocalı’da 613 sivilin Ermenilerce katledildiğini anımsatarak “Uluslararası hukuk açısından bakarsak Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler’in Ermenistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulanmadı. Çözüm, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temel alınarak elde edilmelidir” diye konuştu. Çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun Ermenistan’a Dağlık Karabağ’ın Ermenistan toprağı olmadığını daha iyi anlatması ve uluslararası kamuoyunun bu konuda Ermenistan’a baskı yapması gerektiğini söyleyen Aliyev, “Ermenistan Başbakanı barıştan bahsediyor. Fakat bugün cephe hattında Azerbaycan askeri Ermeni keskin nişancısı tarafından katledildi” ifadelerini kullandı.