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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

09 Ekim 2020, Cuma 15:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Macron'un Aliyev'i telefonla aradığı bildirildi.

Görüşmede, Fransa ve Azerbaycan liderleri Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili mevcut durumu müzakere etti.

AA

Etiketler: Aliyev, Macron, Dağlık Karabağ
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  • Veli Kul

    9.10.2020 15:48:51

    Bu Macron YAHUDI ELIYLE Cumhurbaskani oldu ve YAHUDI odaklarina hizmet eder. BU ADAM ISLAM VE MÜSLÜMAN tarafinda degildir. Macron senin yumusak yanini arastirmistir. Güvenme.

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