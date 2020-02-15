Alman meclisinde İslâm tartışması

Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilâtının Diyanet İşleri Türk-İslâm Birliğini (DİTİB) incelemesini talep etti.

AfD’nin sunduğu ve “Almanya’da İslâmcılığın yayılmasına karşı” tedbirler alınmasının istendiği önerge bugün Alman meclisinin genel kurulunda tartışıldı. Önergede, Müslüman Kardeşlerin dünya çapında en etkili “İslâmcı hareket” olduğu belirtilerek, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı kuruluşlarının faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı. DW’deki habere göre AfD, Almanya’daki en büyük tehlikenin “İslâmcı terör” olduğu görüşünü benimsiyor. AfD’nin önergesine hem koalisyondan hem de diğer muhalefet partilerinden tepki geldi. Koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Hamburg Milletvekili Christoph de Vries, AfD milletvekillerinin, radikal İslâmcılıkla İslâm’ı kasıtlı olarak bir tuttuklarını ve bütün Müslümanları radikal İslâmcı gibi göstermeye çalıştıklarını söyledi.

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