"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Alman siyasetçilerden aşırı sağ uyarısı

25 Mayıs 2019, Cumartesi 19:53
Almanya'da yarın yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde siyasetçiler, aşırı sağcılar ve popülistlerin güçlenmesi konusuna uyarılarda bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, partisinin Darmstadt kentinde düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, AP seçimlerinin yön belirleme seçimi olduğunu belirterek, "Asıl soru şu, herkesin iyi deneyimleri olduğu Avrupa mı yoksa ulusçuluğa geri dönüş mü? Biz aşırı sağcı popülistlere ve nasyonalistlere 'Hayır' diyerek karşı koymalıyız" dedi.

Nahles, SPD'nin herkesin aylık maaşlarıyla yaşayabildiği sosyal Avrupa'dan yana olduğunu söyledi.

SPD'nin AP seçimlerindeki liste başı adayı Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley de Trier kentinde partililere yönelik konuşmasında, aşırı sağcıların her şeyi yıkabileceklerini ancak bir şeyin nasıl inşa edildiğini bilmediklerini belirterek, "Popülistlere güç verildiğinde neler olabileceğini Brexit gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Halk Partisinin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber de Münih'teki etkinlikte yaptığı konuşmada, şu an içinde yaşanılan Avrupa'nın en iyi Avrupa olduğuna dikkati çekerek, "Bunu sağ ve sol nasyonalistlerin elimizden almasına izin vermeyeceğim. Maalesef anketler şu an yarın için iyi şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesinin Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı olan Münih Başpiskopusu Kardinal Reinhard Marx ve Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da Focus dergisine yazdıkları makalede aşırı sağcı partilere oy verilmemesini istedi.

Avrupa ve "çoğulculuk içinde birlik projesine" oy verenlerin barış projesinin devamı için oy kullanacaklarını kaydeden iki din adamı, hiçbir aşırı sağcı popülist partinin Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı zorluklara yapıcı siyasi cevap veremediği görüşünü paylaştı.

Almanya'da yarın yapılacak AP seçimleri için 64,7 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Bunlardan 3,9 milyonu, AB’ye üye diğer ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor.

Etiketler: Almanya, aşırı sağ, uyarı
Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alman siyasetçilerden aşırı sağ uyarısı

    Çipras'tan Türkiye ve Ege açıklaması

    'Körfez tehlikeli bir noktada'

    Sünni vekiller Hamaney'e mektup yazdı

    Vatandaşlarına göre İngiltere krizde

    Orucunu açsın diye oyun durdu

    'ABD'nin asker gönderme kararı tehlikeli'

    ''Suudi Arabistan'ın bu iddiaları yalanlamaması endişelerimizi artırmıştır''

    Marmara Denizi'nde deprem

    Şehit Köklü ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Belediye başkanı cinayetinde 3 tutuklama kararı

    ABD'nin '1500 asker gönderme' kararının detayları ortaya çıktı

    Bakan Koca'dan hekimlerin askerlik yükümlülüğüne ilişkin açıklama

    Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    YSK, demokrasi duvarını yıktı

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    Türkiye’de gençler mutsuz

    Fransa'nın Lyon kentinde son durum?

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamîlik endeksi ve acı gerçekler
    Ahmet BATTAL

    Beni Ukrayna idarecilerine emanet ediniz!
    Genel

    Kimse bu şartlarda yatırım yapmaz
    Süleyman KÖSMENE

    İtikâflı günler başlıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hukuk, vicdan, demokrasi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün ve şükürsüzlüğün göstergeleri
    Genel

    Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
    Kübra ÜNÜVAR

    Bir tarih hazinesi: Büyük Ömer Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.