Almanya af diledi

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümü kapsamında anma törenleri, Nazi Almanya’sı tarafından ilk bombalanan Polonya’nın Wielun şehrinde başladı.

Törende, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier konuştu. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier konuşmasında, ‘’Unutmayacağız, tarihimizin bize verdiği sorumluluğu üstleniyoruz. Geçmişte kalmadı, hâlâ devam ediyor. Wieluń’a yapılan saldırının kurbanlarına boyun eğiyorum, Alman tiranlığının kurbanlarına boyun eğiyorum ve af diliyorum. Polonya’nın affetmek için uzanmış eli için minnettarız’’ dedi.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, savaşın başlamasına dair yaptığı konuşmada, ‘’Kim bu korkunç savaşın bir barbarlık eylemiyle, bir terörizm eylemiyle, sıradan insanlara bir saldırı ile başlamasını beklerdi. Uluslararası hukukun ilkelerine aykırı savaştı. Tarihi hatırlayarak, gelecek yıllarda Polonyalılar ve Almanlar dostça ilişkiler inşa edebileceğiz. Burada bulunmalarından dolayı ve tutumları için Almanya Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.