Almanya Başbakanı: Rusya bu savaşı kazanmamalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'nın başarılı olmasını hedeflediklerini söyledi. Scholz, "Rusya bu savaşı kazanmamalı" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, Avrupa Birliğinin (AB) son yıllarda çeşitli zorlukların ve krizlerin üstesinden geldiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa işaret eden Scholz, bu savaşın kuşkusuz bu zorlukların en büyüğü olduğunu ifade ederek, AB'nin burada kararlı ve birlik içinde hareket ettiğini ifade etti.

Scholz, Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını savundu.

"Vahşice saldırıya uğrayan bir ülkeye kendisini savunmak için yardım etmek gerilimi tırmandırmaz. Ancak bu saldırıyı püskürtmeye ve böylelikle mümkün olan en kısa zamanda şiddeti sona erdirmeye katkı sağlar."

"Ukrayna başarılı olmalı"

Transatlantik ittifakının önemine değinen Scholz, "Hepimizin tek hedefi var. Rusya bu savaşı kazanmamalı, Ukrayna başarılı olmalı." ifadesini kullandı.

Scholz, Alman hükümetinin NATO'nun bu savaşın bir tarafı olmasına izin verecek hiçbir şey yapmayacağını yineledi.

Şansölye Scholz, Finlandiya ve İsveç’in NATO'ya yaptıkları üyelik başvurularını memnuniyetle karşıladığını, iki ülkenin NATO'ya üyeliğiyle ittifakın ve Avrupa'nın daha güçlü ve güvenli olacağını söyledi.