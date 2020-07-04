Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı yürüyüş düzenlendi.

Gendermenmarkt Meydanı'nda "Irkçılığa hayır" sloganıyla toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Brandenburg Kapısı'nın önünden Zafer Anıtı'na kadar yürüdü. Göstericiler "Irkçılığa hayır", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Ten rengi suç değildir", "Susmak şiddettir" ve "Irkçılık virüstür" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, ırkçılığı kınayan sloganlar attı. Yetkililer, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri yürüyüşüne 1800 kişinin katıldığını bildirdi. AA

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