Almanya’da salgın tedbirlerinin sertleştirilmesi bekleniyor

Yeni Kovid-19 tedbirleri perşembe günü alınacak.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı Kovid-19 tedbirlerinin yeniden sertleştirilmesi planlanıyor. Başbakan Angela Merkel, çevrim içi olarak eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ele aldı. Somut tedbirlerin alınmadığı toplantıya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katıldı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümet ve eyaletler arasında, salgındaki dördüncü dalganın sağlık sisteminde ciddi ve bazı bölgelerde dramatik duruma yol açtığı konusunda fikir birliği bulunduğunu belirtti. Seibert, tarafların aşılama kampanyasını önemli ölçüde arttırmak istediğini, Noel Bayramı’na kadar 30 milyon aşının uygulanmasının hedeflendiğini kaydetti. AA

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