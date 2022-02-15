Almanya'da salgından ölenlerin sayısı 120 bini aştı

Robert Koch-Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 159 bin 217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 12 milyon 580 bin 343'e yükseldi.
Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı olarak 243 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 120 bin 220'ye çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 1437,5 olarak belirlendi.
Aktif Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 471 bin olarak açıklanırken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 989 bin 100 olarak kayıtlara geçti.
AA