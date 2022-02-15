Almanya'da salgından ölenlerin sayısı 120 bini aştı

Robert Koch-Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 159 bin 217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 12 milyon 580 bin 343'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı olarak 243 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 120 bin 220'ye çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 1437,5 olarak belirlendi. Aktif Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 471 bin olarak açıklanırken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 989 bin 100 olarak kayıtlara geçti. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.